Más de 120 personas ya se inscribieron para participar de “Salta Labs”

Los estudiantes universitarios interesados en formar parte de esta iniciativa, pueden anotarse hasta hoy lunes 13, a las 18. El objetivo es potenciar proyectos innovadores e ideas con impacto que beneficien a la ciudad.

Salta Hoy

13 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, junto a JCI Salta, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Universidad Católica de Salta (UCASAL), llevan adelante la propuesta “Salta Labs”, que ya cuenta con 120 personas inscriptas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta hoy lunes 13, a las 18. Los interesados en participar, jóvenes de entre 18 y 30 años, pueden anotarse a través del siguiente link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv8AOdPylY893kYVTWU8oxXGCbfQTjzQaCy8dUUuJcrsp6YA/viewform.

El programa propone un laboratorio de innovación social, donde equipos diseñarán proyectos orientados a resolver desafíos locales vinculados a la infraestructura, el medio ambiente y la modernización.

Durante el proceso, los participantes contarán con encuentros formativos y acompañamiento de mentores de las universidades y del municipio.

El proceso culminará el 6 de noviembre en el Distrito Cultural “Dino” Saluzzi, con la presentación de los proyectos ante un jurado de autoridades y expertos. El equipo ganador recibirá distinciones y tendrá la oportunidad de implementar su propuesta dentro de la Municipalidad de Salta, mediante un programa de pasantías.

Ejes temáticos de Salta Labs:

Modernización

Objetivo: Diseñar y prototipar soluciones innovadoras para mejorar la movilidad urbana y el control vehicular en Salta.

Enfoques clave:

Gestión de tránsito: herramientas digitales para anticipar cortes y desvíos, reducir congestión y planificar rutas.

Optimización del flujo vehicular: uso de datos históricos y en tiempo real para tomar decisiones eficientes.

Control vehicular: mejorar accesos a eventos o zonas restringidas con tecnologías como QR, sensores o cámaras.

Ciudadanía conectada: permitir que vecinos reporten incidentes y reciba alertas o rutas alternativas en tiempo real.

Tránsito sostenible: fomentar transporte público, uso de bicicletas y reducir emisiones mediante soluciones digitales.

Medio Ambiente

Objetivo: Proteger ecosistemas, promover la economía circular y fomentar la participación ciudadana en la gestión ambiental.

Enfoques clave:

Gestión de residuos reciclables: registro de recuperadores, app para entrega de reciclables, incentivos fiscales y reducción de residuos en rellenos sanitarios.

Conservación de áreas verdes y biodiversidad: control de flora y fauna autóctona, reforestación con especies nativas, regulación de especies nocivas.

Educación ambiental y eventos participativos: talleres, jornadas de plantación y limpieza, campañas de concientización comunitaria.

Adaptación climática: integrar infraestructura verde, parques lineales y estrategias para mitigar impactos del cambio climático en espacios urbanos.

Obras Públicas e Infraestructura

Objetivo: Repensar la ciudad a través de obras inclusivas, sostenibles y de bajo impacto ambiental.

Enfoques clave:

Movilidad y seguridad vial: calles inclusivas, cruces accesibles, señalización inteligente, movilidad peatonal y ciclista segura.

Espacio público y micro centralidades: transformación de plazas y espacios ociosos en centros comunitarios con diseño participativo y bajo presupuesto.

Infraestructura verde y adaptación climática: biozanjas, jardines de lluvia, reducción de islas de calor, recuperación de bordes de ríos y corredores ecológicos.

Innovación en materiales y construcción: uso de materiales reciclados o de bajo carbono, pavimentos ecológicos, nuevas técnicas constructivas y mantenimiento predictivo.

