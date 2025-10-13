El Ballet de la Provincia avanza con el Concurso Público 2025 para bailarines titulares

El Instituto de Música y Danza de la Provincia de Salta aprobó mediante Resolución Nº 196/2025 IMD la nómina de jurado del “Concurso Público para la cobertura de cargos de bailarines titulares del Ballet de la Provincia de Salta”. La publicación de esta resolución fue programada para el 14 de octubre en el sitio web de la Secretaría de Cultura y sus redes oficiales.

El certamen se llevará a cabo en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”, ubicado en Zuviría 70, los días 28, 29 y 30 de octubre de 2025, en el horario de 8 a 20 horas. Esta instancia representa una oportunidad para artistas locales, nacionales e internacionales que deseen formar parte del cuerpo estable de danza de la provincia.

El concurso, autorizado por Decreto Nº 476/2025 (Boletín Oficial Nº 22010), contempla la cobertura de 44 cargos de bailarines titulares. La convocatoria —que permanece abierta hasta el 14 de octubre inclusive— exige la presentación de documentación específica y la superación de tres etapas: la verificación de requisitos de inscripción, las pruebas de baile y la obtención del apto psicofísico correspondiente.

Los seleccionados ingresarán como “Bailarines Titulares” del Ballet por un período de dos años, conforme a la normativa provincial vigente. Podrán postularse tanto ciudadanos argentinos como extranjeros, con la condición de que estos últimos tramiten la residencia en caso de resultar seleccionados. Los aspirantes deberán tener entre 18 y 30 años, salvo los integrantes actuales del Ballet, que quedan exceptuados de este límite, y acreditar formación avanzada o profesional en Danza Clásica, además de haber concluido los estudios secundarios o contar con título superior.

La documentación requerida incluye ficha de inscripción disponible en culturasalta.gov.ar, dos fotografías 4×4, DNI, constancia de CUIL, certificado de antecedentes penales, currículum vitae con antecedentes artísticos y tres certificados que acrediten formación o experiencia. Todo debe remitirse en un único archivo PDF al correo concursobpscultura@gmail.com. Los postulantes deberán presentar los originales de los documentos al momento de la prueba, requisito indispensable para continuar en el proceso.

Desde el Ballet de la Provincia destacaron que este concurso reafirma el compromiso institucional con la transparencia y la excelencia artística, al abrir la convocatoria a intérpretes de distintos puntos del país y del exterior. El proceso, que culminará con las audiciones a fines de octubre, permitirá fortalecer el elenco oficial y renovar la proyección artística del Ballet salteño.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (0387) 4215763, 4216285 o 4315884, interno 135. Normativa y formularios disponibles en culturasalta.gov.ar