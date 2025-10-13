Primer intercambio de estudiantes salteños a Francia

Son cuatro los estudiantes salteños perteneciente a la E.E.T. N° 3.132 que realizarán un intercambio estudiantil en Francia. El director de la institución comentó sobre el modo en que se produjo la selección para el intercambio, que se dio teniendo en cuenta los mejores promedios entre el alumnado. Uno de los estudiantes elegidos cuenta con la experiencia previa de conocer Francia ya que participó en la competencia de manejo de ganado organizadas por Erasmus, obteniendo el segundo puesto a principios de año.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Cristina Fiore, aprovechó la oportunidad para expresarle a estos jóvenes que “a través de sus experiencias y el conocimiento que ustedes adquieren nos enriquecen como sociedad. Contar con gente más preparada ayuda a crecer a la provincia. Hagan que esto valga la pena, la experiencia para ustedes va a ser fantástica y para Salta va a significar un ejemplo que permita que otros chicos sigan ocupando su el lugar que hoy les toca”.

En este marco, una de las alumnas participantes comentó que, “vamos a ver los distintos tipos de manejos que ellos tienen allá en comparación. Conocer sectores productivos nuevos como el tema de patos, otras formas de viticultura, además de otros sectores industriales”. Otra compañera agregó que “estamos en contacto con dos chicas de Francia que estuvieron aquí de intercambio este año, y ya nos están esperando con ansias. Nos consultan todos los días como vamos con las preparaciones y cuando vamos a llegar”. Las participantes del intercambio además estaban compitiendo en la Olimpiada Agrícola con grandes logros dejando clasificados a sus compañeros en Salta.