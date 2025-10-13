“Debemos enfocarnos en crear nuevos empleos”

La candidata reafirmó además su compromiso con el desarrollo productivo y energético del norte argentino.

“Impulsaré el corte de biocombustibles que la producción salteña necesita y que son el motor de una Argentina federal, con empleo y producción", aseguró Royón.

La candidata destacó la importancia de los biocombustibles y las energías renovables como generadores de trabajo y arraigo para la región: "Son trabajo, industria y arraigo para nuestra gente. El norte tiene con qué liderar ese cambio", afirmó, subrayando que Salta cuenta con recursos y capacidades para convertirse en un actor central de la matriz energética nacional.

“Debemos crear nuevos trabajos, pero de calidad, dando lucha además a la industria del juicio” expresó en su visita a esta emisora.