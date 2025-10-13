“Debemos enfocarnos en crear nuevos empleos”
Lo dijo la ingeniera Flavia Royón, candidata senadora nacional por el espacio oficialista ”Primero los Salteños” al visitar esta mañana los estudios de Radio Salta.
Salta Hoy
13 / 10 / 2025
La candidata reafirmó además su compromiso con el desarrollo productivo y energético del norte argentino.
“Impulsaré el corte de biocombustibles que la producción salteña necesita y que son el motor de una Argentina federal, con empleo y producción", aseguró Royón.
La candidata destacó la importancia de los biocombustibles y las energías renovables como generadores de trabajo y arraigo para la región: "Son trabajo, industria y arraigo para nuestra gente. El norte tiene con qué liderar ese cambio", afirmó, subrayando que Salta cuenta con recursos y capacidades para convertirse en un actor central de la matriz energética nacional.
“Debemos crear nuevos trabajos, pero de calidad, dando lucha además a la industria del juicio” expresó en su visita a esta emisora.