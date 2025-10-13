 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Rápido accionar para sofocar un incendio de residuos y pastizales en zona sur

El operativo se realizó en un predio descampado ubicado en cercanías a los barrios Ingenieros y Don Emilio. En el lugar había escombros, neumáticos fuera de uso y rollos de cartón. La Municipalidad y Bomberos de la Provincia trabajaron con apoyo de Aguas del Norte. 

Salta Hoy

13 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad recibió una alerta al 105 en la que vecinos dieron el aviso por un foco de incendio en cercanías a sus viviendas y al río Arenales, más precisamente en el barrio Ingenieros.

Juan Pablo Farfán, director de la Patrulla Ambiental, explicó que “de manera conjunta con Bomberos logramos asistir rápidamente a este incendio que ya había afectado varias cubiertas en desuso y pastizales secos del lugar”.

“Al controlar las llamas se pudo reducir el impacto del foco ígneo que podría haber afectado mucho más espacio de pastizales, otros neumáticos esparcidos por la zona y rollos de cartón”, destacó Farfán.

“Además, también se logró evitar que tanto el humo como las llamas perjudicaran a los vecinos que viven a escasos 100 metros, en los barrios Ingenieros y Don Emilio; en cercanías a la avenida Gato y Mancha”, remarcó el funcionario.

El operativo se realizó junto a los Bomberos de la provincia, quienes además contaron con el apoyo de Aguas del Norte para recargar la cisterna del camión y poder concretar el enfriamiento del lugar.

 

AM840

FM96.9

