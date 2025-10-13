Rápido accionar para sofocar un incendio de residuos y pastizales en zona sur

La Municipalidad recibió una alerta al 105 en la que vecinos dieron el aviso por un foco de incendio en cercanías a sus viviendas y al río Arenales, más precisamente en el barrio Ingenieros.

Juan Pablo Farfán, director de la Patrulla Ambiental, explicó que “de manera conjunta con Bomberos logramos asistir rápidamente a este incendio que ya había afectado varias cubiertas en desuso y pastizales secos del lugar”.

“Al controlar las llamas se pudo reducir el impacto del foco ígneo que podría haber afectado mucho más espacio de pastizales, otros neumáticos esparcidos por la zona y rollos de cartón”, destacó Farfán.

“Además, también se logró evitar que tanto el humo como las llamas perjudicaran a los vecinos que viven a escasos 100 metros, en los barrios Ingenieros y Don Emilio; en cercanías a la avenida Gato y Mancha”, remarcó el funcionario.

El operativo se realizó junto a los Bomberos de la provincia, quienes además contaron con el apoyo de Aguas del Norte para recargar la cisterna del camión y poder concretar el enfriamiento del lugar.