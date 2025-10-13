Comenzaron las clases de la Escuela de Manejo Municipal en la UNSa

Con el objetivo de formar conductores responsables, comenzaron hoy las clases de la Escuela de Manejo Municipal en la UNSa (Universidad Nacional de Salta).

Los alumnos inscriptos tomarán sus clases en la casa de altos estudios de lunes a viernes entre las 8 y las 19 hasta fin de año. Se estima que por semana se atenderán alrededor de 30 estudiantes.

Son clases personalizadas, con instructores certificados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y tienen una duración de aproximadamente 40 minutos.

La idea es tener una rama itinerante de la Escuela de Manejo y el primer lugar elegido fue justamente la Universidad Nacional de Salta. Se aclara que las clases en el Centro de Convenciones continuarán normalmente.

«La Escuela de Manejo surgió este año en enero como una gran iniciativa en base a una demanda social que había de mucha gente queriendo aprender a conducir y la ausencia de academias privadas. Para nosotros es una estrategia de seguridad vial, que el municipio capacite a los vecinos de la ciudad a una conducción segura», dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Modernización y Gestión Operativa.

Por su parte, Rodolfo, un estudiante que empezó hoy las clases de manejo, explicó que tener la posibilidad de aprender a manejar dentro del establecimiento y gratis, es muy beneficioso para los alumnos.

Si bien la universidad se encarga de las inscripciones, se dio prioridad a quienes completaron el curso de Mi Primera Licencia que se dictó en el lugar hace algunas semanas.

Se destaca que esto es posible gracias al trabajo mancomunado entre el municipio y la universidad, que habilitó el espacio con una resolución desde el Rectorado.