Barrio San Nicolás: Una anciana falleció en un voraz incendio esta mañana

Los vecinos de la barriada ubicada en la zona sur de la Ciudad intentaron apagar las llamas, hasta la llegada de los bomberos, pero el fuego consumió rápidamente una parte de la vivienda.  La mujer -muy conocida en el barrio- se encontraba sola al momento del incidente, dado que el nieto con el que vive había salido a trabajar.  

13 / 10 / 2025

 

Se estima que las llamas comenzaron en un cortocircuito en el router de wi-fi de la casa


 

AM840

FM96.9

