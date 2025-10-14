El valor de la labor femenina en el campo
Esta tarde se realizará la Jornada “Experiencias de Mujeres Rurales que Agregan Valor” en el Centro de Convenciones de Grand Bourg por celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer Rural.
Salta Hoy
14 / 10 / 2025
El encuentro tiene como objetivo visibilizar y reconocer el rol fundamental de las mujeres rurales salteñas, verdaderas impulsoras del desarrollo local, la sostenibilidad y la identidad productiva de sus comunidades.
Su trabajo, muchas veces silencioso, atraviesa la economía familiar, la producción agrícola, ganadera y artesanal, y contribuye decisivamente a la seguridad alimentaria y a la preservación de la biodiversidad provincial.
Mariela Terán, directora de Agroindustria dijo por Radio Salta las mujeres salteñas que estarán presentes en el taller.
"Son todas mujeres que buscan superarse y capacitarse" subrayó Terán .