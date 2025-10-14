La Policía busca a Lautaro Santino

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 para dar con el paradero de Lautaro Santino de 16 años, quien se ausentó de su hogar en barrio Los Ceibos el 4 de octubre.

Lautaro Santino es de contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1.68 metros de estatura y tiene cabello negro ondulado. La última vez que fue visto vestía deportivo oscuro, buzo color violeta, zapatillas color marrón, piercing en la ceja izquierda y una mochila color negra.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o al número 3874240444, contacto de la Comisaría 1 de barrio El Tribuno.