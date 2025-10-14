 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Policía busca a Lautaro Santino

El adolescente de 16 años se ausentó de su hogar en barrio Los Ceibos el 4 de octubre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de sus familiares en la Comisaría 1 de barrio El Tribuno, correspondiente al Distrito de Prevención 10 de Capital.

Salta Hoy

14 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 para dar con el paradero de Lautaro Santino de 16 años, quien se ausentó de su hogar en barrio Los Ceibos el 4 de octubre.

Lautaro Santino es de contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1.68 metros de estatura y tiene cabello negro ondulado. La última vez que fue visto vestía deportivo oscuro, buzo color violeta, zapatillas color marrón, piercing en la ceja izquierda y una mochila color negra.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o al número 3874240444, contacto de la Comisaría 1 de barrio El Tribuno.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO