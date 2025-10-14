 imagen

Gran convocatoria para el Triatlón de la Cumbre el 30 de noviembre

A la competencia se le agregó la disciplina de natación y se disputará el próximo 30 de noviembre. 

Salta Hoy

14 / 10 / 2025

 

Ezequiel Barraguirre, de la Agencia Salta Deportes dijo que hay una gran expectativa por la participación de deportistas en las disciplinas combinadas. 

Indicó que las inscripciones se pueden registrar en la web oficial de  agenciasaltadeporte o en la web bubilo.com.ar

El costo de la inscripción es de  32 mil pesos que incluye el  kit de carrera y “se puede pagar en tres cuotas con tarjetas del Banco Macro” según refirió Barraguirre  

El recorrido del Triatlón comienza con nado en el natatorio Carlos Xamena desde allí salen en bicicleta hasta la zona del Quirquincho y la Universidad Católica, luego se dirigen hasta el  monumento a Güemes, allí dejan las bicicletas y realizan el ascenso a pie al cerro San Bernardo por la escalera para realizar el descenso por ruta. 

