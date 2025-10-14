Gran convocatoria para el Triatlón de la Cumbre el 30 de noviembre

Ezequiel Barraguirre, de la Agencia Salta Deportes dijo que hay una gran expectativa por la participación de deportistas en las disciplinas combinadas.

Indicó que las inscripciones se pueden registrar en la web oficial de agenciasaltadeporte o en la web bubilo.com.ar

El costo de la inscripción es de 32 mil pesos que incluye el kit de carrera y “se puede pagar en tres cuotas con tarjetas del Banco Macro” según refirió Barraguirre

El recorrido del Triatlón comienza con nado en el natatorio Carlos Xamena desde allí salen en bicicleta hasta la zona del Quirquincho y la Universidad Católica, luego se dirigen hasta el monumento a Güemes, allí dejan las bicicletas y realizan el ascenso a pie al cerro San Bernardo por la escalera para realizar el descenso por ruta.