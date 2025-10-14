Sigue la investigación por la muerte de un preso del penal de Villa Las Rosas

La muerte del preso de Villa Las Rosas fue reportado en horas de la mañana de ayer, cuando personal penitenciario informó sobre un incidente en el que un interno resultó herido. Tras ser trasladado al Hospital San Bernardo e ingresado al quirófano, se produjo su fallecimiento aproximadamente a las 14 horas.

Por disposición del Fiscal, se dio intervención a personal especializado de los departamentos de Medicina Legal y Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a fin de llevar adelante las pericias correspondientes.

El Fiscal dispuso tareas de preservación del lugar, secuestro de registros fílmicos y relevamiento de testigos. Las actuaciones continúan en curso.

Rodrigo Saravia Solá, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta: reiteró la ausencia de

registros oficiales sobre muertes violentas o dudosas.

Indicó que el registro del Comité indica que hay 6/7 muertes por año.

“La Alcaidía tiene la mayor sobrepoblación en la provincia” indicó Solá en la charla con Radio Salta al ser consultado sobre la muerte de Javier Saavedra en ese lugar.