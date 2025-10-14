Quieren evitar los traslados de docentes pronto a retirarse

El proyecto de ley que se discute propone incorporar el artículo 31 bis a la Ley 6830, “Estatuto del Educador”, referente a que ningún docente podrá solicitar traslado a otra zona sin acreditar que le falta un mínimo de seis años para obtener el beneficio de la jubilación ordinaria.

La iniciativa surge como una respuesta ante la necesidad de priorizar la estabilidad del personal docente en los distintos establecimientos educativos ubicados en la provincia de Salta, evitando aquellos traslados que carezcan de justificación pedagógica, administrativa o que no estén sustentados en criterios objetivos orientados al bien común educativo.

Diputado Gerónimo Avelino Arjona, del departamento Los Andes, es uno de los autores del proyecto de Ley y fundamentó la idea.

“Por ser natural de la zona es que yo conozco muy bien ese movimiento al que yo califico como una verdadera picardía” expresó Arjona.

“Lo más importante para nosotros es garantizar la calidad educativa para nuestros niños y jóvenes” sostuvo el legislador.

Arjona indicó que su mayor molestia es que este tipo de movimiento de docentes provoca el injusto desplazamiento de los maestros con verdadera vocación que se encuentran hace tiempo cubriendo los puestos en lugares inhóspitos.