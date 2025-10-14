 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Quieren evitar los traslados de docentes pronto a retirarse

Aseguran que ese movimiento tiene el objetivo de lograr la jubilación en zonas desfavorables con un importante mejoría en los haberes del maestro.

Salta Hoy

14 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El proyecto de ley que se discute propone incorporar el artículo 31 bis a la Ley 6830, “Estatuto del Educador”, referente a que ningún docente podrá solicitar traslado a otra zona sin acreditar que le falta un mínimo de seis años para obtener el beneficio de la jubilación ordinaria. 

La iniciativa surge como una respuesta ante la necesidad de priorizar la estabilidad del personal docente en los distintos establecimientos educativos ubicados en la provincia de Salta, evitando aquellos traslados que carezcan de justificación pedagógica, administrativa o que no estén sustentados en criterios objetivos orientados al bien común educativo.

Diputado Gerónimo Avelino Arjona, del departamento Los Andes, es uno de los autores del proyecto de Ley y fundamentó la idea.

“Por ser natural de la zona es que yo conozco muy bien ese movimiento al que yo califico como una verdadera picardía” expresó Arjona.

“Lo más importante para nosotros es garantizar la calidad educativa para nuestros niños y jóvenes” sostuvo el legislador. 

Arjona indicó que su mayor molestia es que este tipo de movimiento de docentes provoca el injusto desplazamiento de los maestros con verdadera vocación que se encuentran hace tiempo cubriendo los puestos en lugares inhóspitos. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO