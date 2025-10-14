Octubre Rosa: el viernes habrá un encuentro para concientizar sobre el cáncer de mama

Con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama, este viernes 17 se llevará a cabo el «Octubre Rosa», un Encuentro de Mujeres que organiza la Agencia Salta Deportes.

La actividad comenzará a las 18 y se realizará en el complejo Nicolás Vitale. En el lugar habrá charlas sobre emociones, talleres de baile y también refrigerio, además de mucha buena onda, para que los que asistan puedan pasar una gran tarde.

El evento es totalmente gratuito y no hay ningún requisito específico para participar, es abierto para todo público.

Se recomienda llevar ropa cómoda para poder realizar las distintas actividades de la mejor manera y en lo posible de color rosa, para meterse de lleno en la causa.

«Esperamos a todos los que quieran formar parte. Vamos a pasar una tarde llena de emociones, donde además conoceremos a fondo aspectos sobre enfermedad que afecta mayormente a mujeres pero también a hombres», dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Cabe destacar que esta actividad se realiza en el marco de la campaña «Octubre Rosa», que incluye otros eventos y que continuará hasta fin de mes.