Docentes se formaron para transformar el aula digital

El Programa Nacional de Medios Escolares de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, llevó adelante una capacitación presencial en territorio sobre Alfabetización Mediática e Informacional, destinada a docentes y talleristas que forman parte del programa. En este sentido, el rol docente se potencia como mediador entre la comunidad, los saberes y los desafíos de la convergencia digital.

La capacitación propone fortalecer competencias clave para analizar y utilizar los medios y las tecnologías digitales de forma crítica, creativa y segura, acompañando a los estudiantes en la construcción de una ciudadanía digital responsable y contextualizada.

Los docentes se consolidan como referentes de alfabetización digital, impulsando prácticas pedagógicas innovadoras, inclusivas y profundamente conectadas con la realidad comunicacional de cada comunidad educativa.

A través de este programa, la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, acompaña los procesos de formación de docentes y talleristas, promoviendo el desarrollo de capacidades pedagógicas y críticas necesarias para comprender e intervenir en los entornos digitales contemporáneos.