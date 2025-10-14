 imagen

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Presentarán un nuevo circuito turístico que une la ciudad con el Dique Cabra Corral

El Ministerio de Turismo y Deportes de Salta acompaña el lanzamiento del circuito “Bus Turístico + Dique Cabra Corral”, una propuesta que integra ciudad, cultura y aventura, fortaleciendo la oferta turística provincial.

Salta Hoy

14 / 10 / 2025

 

El nuevo circuito “Bus Turístico + Dique Cabra Corral”, que cuenta con el acompañamiento y apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes, se presentará este miércoles 15 de octubre, a las 9 de la mañana en la Plaza 9 de Julio, en el stand del Bus Turístico Salta.

Este nuevo producto turístico, impulsado por el Bus Turístico Salta, Extreme Games y la municipalidad de Coronel Moldes, permitirá a salteños y visitantes disfrutar de una experiencia que conecta la ciudad con el Dique Cabra Corral, sumando actividades recreativas, navegación y paisajes únicos.

