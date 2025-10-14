Unidad Carcelaria 1: Mañana se conocerá el veredicto

Tras dos meses y medio de audiencias, el proceso judicial que se sigue contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares ingresará mañana, miércoles 15 de octubre, en su etapa final. A partir de las 8:30, en el salón del Tribunal Electoral, los acusados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a las últimas palabras ante el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar. La lectura del veredicto está prevista para las 13:30.

Desde el inicio de las audiencias, el pasado 4 de agosto, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador General, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— presentó un cuerpo probatorio que sostiene la acusación contra los funcionarios penitenciarios Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Luis Roberto Castaño, Marcos Matías Bucotich García, Raúl Antonio Arjona y José Luis Alarcón, imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, por haberse cometido dentro de un establecimiento de detención, con participación de más de tres personas y por funcionarios encargados de la guarda de presos.

Asimismo, a Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón también se les atribuyen distintos hechos de exacciones ilegales agravadas (concusión). Por el mismo delito fueron acusados Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás, este último imputado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Baldomero Darío Córdoba está señalado como partícipe necesario en hechos de exacciones ilegales agravadas.

Por otra parte, Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores afrontan cargos por comercialización de estupefacientes agravada en el ámbito carcelario, en concurso con asociación ilícita.

Todos los imputados enfrentan, además, la acusación de integrar una asociación ilícita.