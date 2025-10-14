La Secretaría de las Personas Mayores realizará hoy martes el Encuentro de Mayores “Danza y Expresión 2025” en el cual participarán 45 organizaciones de distintas partes de la Provincia las cuales reúnen a personas mayores. Dichas organizaciones presentarán números artísticos. Algunos centros de jubilados del interior que estarán presentes son de Campo Santo, Rosario de Lerma, Cerrillos, Campo Quijano, Vaqueros, entre otros

El encuentro, de música, danza y recreación que comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 20 será en el Teatro Provincial, Juan Carlos Saravia, Zuviría 70. Entre los números artísticos habrá tango, ritmos latinos, rock, folclore, gimnasia, etc. Cabe resaltar que la entrada es libre y gratuita.

El secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, subrayó la importancia del evento para visibilizar el sector: “Es fundamental que la comunidad y la familia salteña conozcan los espacios y el trabajo que realiza la Secretaría de las Personas Mayores. Este Encuentro es un gran espectáculo que, al mismo tiempo, demuestra que los adultos mayores están activos y siendo protagonistas".

Villamayor resaltó que el objetivo es no solo mostrar, sino también inspirar y convocar: "Invitamos a los mayores a que se sumen a las distintas organizaciones. Es una excelente manera de conectarse con sus pares y encontrar un espacio de desarrollo y camaradería. Con este tipo de presentaciones artísticas, las personas mayores nos dan un testimonio de vida a través del trabajo, la unidad y el optimismo que ponen en cada presentación y en cada momento de sus días”.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a la acción ciudadana: "este evento avala la importancia de la concientización por el buen trato hacia las personas mayores porque es responsabilidad que nos involucra a todos”. En este sentido, desde la Secretaría de las Personas Mayores se insta a la comunidad a promover el buen trato hacia las personas mayores porque la responsabilidad por el buen trato nos involucra a todos.