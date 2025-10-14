Se realizará una colecta de sangre este miércoles en el hospital Materno Infantil
Podrán donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
Salta Hoy
14 / 10 / 2025
El Centro Regional de Hemoterapia realizará este miércoles 15 una colecta de sangre de todo grupo y factor en el hospital Materno Infantil, de la ciudad de Salta.
La colecta se hará entre las 8.30 y las 13, en el móvil que estará ubicado sobre avenida Sarmiento, frente al acceso principal al nosocomio. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, hidratarse suficientemente.
Pueden donar
*Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
*Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.
No pueden ser donantes
*Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.
*Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.
*Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.
Otros datos
*Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.
*Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.
*Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.
*Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.
*Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.
*Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.