Se realizará una colecta de sangre este miércoles en el hospital Materno Infantil

El Centro Regional de Hemoterapia realizará este miércoles 15 una colecta de sangre de todo grupo y factor en el hospital Materno Infantil, de la ciudad de Salta.

La colecta se hará entre las 8.30 y las 13, en el móvil que estará ubicado sobre avenida Sarmiento, frente al acceso principal al nosocomio. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, hidratarse suficientemente.

Pueden donar

*Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

*Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

*Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

*Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

*Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos

*Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

*Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

*Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

*Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

*Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

*Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.