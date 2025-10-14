Hasta el viernes el Móvil Odontológico atenderá en la playa del Micro Estadio Delmi

La descentralización municipal continúa desarrollándose en todos los barrios. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Social brinda el servicio del Móvil Odontológico, esta semana, en la playa del Micro Estadio Delmi.

La atención será hasta el viernes 17 de octubre de 8 a 13 hs. Los vecinos que deseen obtener responsablemente el turno, podrán solicitarlo al 3874872925.

Al respecto, Gustavo, un vecino de barrio La Paz, comentó que se enteró por medio de las redes sociales, sobre el servicio médico gratuito y destacó la rapidez y disponibilidad del servicio, y dijo “Yo llamé y me dieron un turno rápido”.

Matías, otro vecino de la zona, detalló que de manera permanente visita la página web de la Municipalidad para informarse de las actividades gratuitas.

Se recuerda que la atención se brinda a pacientes desde los 4 años. Deberá presentar el DNI, certificación negativa de Anses y tener la boca higienizada. Los profesionales realizan diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries, extracciones dentarias y urgencias.