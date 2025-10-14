Más de 21 mil turistas visitaron Salta durante el fin de semana largo

Salta vivió un fin de semana largo con gran movimiento turístico, al recibir 21.795 visitantes que disfrutaron los atractivos de la Provincia, generando un impacto económico de $6.986.622.531.

El pernocte promedio fue de 2,6 noches, lo que evidencia una estadía sostenida en distintos puntos del territorio provincial. Entre los destinos más visitados se destacaron Cafayate con un 69,7% de ocupación, la Ciudad de Salta con el 69,1%, San Lorenzo con el 62,2%, Vaqueros con el 61,1% y San Antonio de los Cobres con el 57,3%.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que “estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre el sector público y privado, que permite mantener a Salta entre los destinos más elegidos del país durante todo el año”.

Asimismo, la funcionaria remarcó que “el crecimiento sostenido en los indicadores turísticos tiene un impacto directo en la economía local, generando empleo, movimiento comercial y fortaleciendo la identidad de cada destino”.

El Ministerio de Turismo y Deportes continúa impulsando acciones de promoción, capacitación y desarrollo de infraestructura turística en toda la provincia, con el objetivo de consolidar a Salta como un destino competitivo y sostenible durante todo el año.