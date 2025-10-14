La obra de los nuevos puentes sobre río Vaqueros y la circunvalación avanza a buen ritmo

La construcción de los nuevos puentes sobre el río Vaqueros y su circunvalación se encuentra en plena ejecución con un buen ritmo de avance. Esta obra brindará mayor seguridad vial y permitirá optimizar la conectividad en el área metropolitana.

El proyecto que se reactivó en abril pasado, en virtud de las gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Sáenz ante Nación y que lograron un convenio que garantice su financiamiento, contempla dos nuevos puentes y cuatro kilómetros de vías de doble carril con platabanda central, veredas laterales, tres rotondas, iluminación LED y ciclovía.

Cabe señalar que esta obra fue muy esperada por los habitantes de los municipios de Vaqueros y La Caldera, cuyo crecimiento demográfico en los últimos años exigía el desarrollo de estos trabajos para recuperar la fluidez y seguridad en el tránsito vehicular y de peatones.

Las tareas abarcan cuatro kilómetros de autopista, desde el Quirquincho hasta el río Vaqueros, y desde el río Vaqueros por la costanera hasta el puente del río Wierna. Son tres puentes nuevos, dos de ellos doble mano de ida y doble mano en sentido contrario, y el puente actual, el metálico, va a pasar aguas abajo hacia el lado del puente Mojotoro y será peatonal, un puente de bicicletas y de motocicletas.

Para los primeros meses del año entrante, se estima tener finalizado el primero de los dos nuevos puentes sobre el río Vaqueros.

Actualmente, los trabajos están centrados en el sector oeste de la ruta nacional 9, entre la rotonda de El Quirquincho y la margen sur del río Vaqueros. Allí ya se ejecutaron las bases de la vía complementaria, de doble carril, que quedará conectada al primero de los dos nuevos puentes.

En otro frente de obras, que incluye a la costanera este del rio Vaqueros y el resto de la traza de la autopista de circunvalación hasta el sector del puente sobre el rio Wierna, donde ya se realizaron los despejes y apertura de la zona de camino.

La avenida San Martín de Vaqueros, donde se concentran los trabajos, tiene flujos de tránsito que los fines de semana de más de 21 mil vehículos diarios y durante el último verano, en horas pico atravesarla se convierte en un verdadero caos.