El móvil del Registro Civil estará en la segunda rotonda del barrio Tres Cerritos

En el marco de las acciones que lleva adelante el Registro Civil, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, se continúan realizando operativos de identificación en distintos barrios de la Capital y en municipios del interior.

Este miércoles 15, se desarrollará un operativo en la Segunda Rotonda del barrio Tres Cerritos.

En esta misma jornada también se llevarán adelante otros operativos en el Comedor Infantil Padre José Laly, ubicado en pasaje Juan Larrea 1161 de Villa San José, y en avenida Perú 566 esquina pasaje N° 15, del barrio Santa Ana I.

Las actividades continuarán el jueves 16 en el Centro Vecinal del barrio Santa Victoria, ubicado en Francisco Pastor 2235.

El viernes 17 de octubre, el móvil estará en el playón deportivo de la Escuela Ceferino Namuncurá, entre calles Cuba y República Argentina, en el barrio El Milagro. Ese mismo día también se realizará un operativo en el Paseo Deportivo del Legado Güemes, ubicado sobre avenida Entre Ríos, al lado de la Secretaría de Deportes.

En todos los casos, los operativos comenzarán a las 9 de la mañana. A primera hora se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.