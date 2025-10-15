Un colectivo chocó contra dos caballos y dos choferes resultaron heridos

[Imagen ilustrativa]

El colectivo de la empresa La Veloz del Norte se dirigía hacia Apolinario Saravia cuando los equinos cruzaron imprevistamente la cinta asfáltica.

Uno de los choferes sufrió heridas debido al estallido del parabrisas, mientras que el otro resultó con lesiones leves.

Los 32 pasajeros del colectivo resultaron ilesos y uno de los caballos murió en el lugar del siniestro.