Policías retirados piden justicia y verdad por la muerte de Cordeyro

“Tenemos muchas dudas sobre su muerte, por eso queremos que la justicia investigue correctamente”, dijo uno de sus camaradas mientras portaban carteles.

Mencionó la versión de posibles actuaciones de “sicariatos” como se hace en otro países.

“Queremos que se aclare todo” y que todos “tengamos una investigación que llegue al fondo porque lo que le pasó a él nos puede pasar a cualquiera de nosotros”, indicó el compañero de Cordeyro.

Otro de los compañeros del comisario retirado gritó que “se está escondiendo información bajo la alfombra porque él realmente amaba la vida”, de esta manera echó por tierra la versión oficial de un suicidio.