EN VIVO 06:00 a 6:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Policías retirados piden justicia y verdad por la muerte de Cordeyro

Marcharon en la Plaza 9 de Julio para exigir que se aclaren las circunstancias en las que se produjo la muerte del comisario retirado Vicente Cordeyro. La convocatoria fue compartida en las redes sociales.

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

“Tenemos muchas dudas sobre su muerte, por eso queremos que la justicia investigue correctamente”, dijo uno de sus camaradas mientras portaban carteles.

Mencionó la versión de posibles actuaciones de “sicariatos” como se hace en otro países.

“Queremos que se aclare todo” y que todos “tengamos una investigación que llegue al fondo porque lo que le pasó a él nos puede pasar a cualquiera de nosotros”, indicó el compañero de Cordeyro.

Otro de los compañeros del comisario retirado gritó que “se está escondiendo información bajo la alfombra porque él realmente amaba la vida”, de esta manera echó por tierra la versión oficial de un suicidio.

 

