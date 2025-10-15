El automovilismo nacional vuelve al autódromo Martín Miguel de Güemes
Después de muchos años, el 22 y 23 de noviembre se llevará a cabo la fecha 11 del 46º Campeonato Argentino de TC2000.
15 / 10 / 2025
Así lo anunció el gobernador Gustavo Sáenz, quien destacó la importancia del evento para la provincia.
Estarán presentes los vehículos SUV de 500 hp, los más rápidos del país.
Este evento generará empleo y promoverá el turismo en Salta.
Además, se realizaron obras de mejoramiento en el autódromo para garantizar su óptimo estado para la competencia.