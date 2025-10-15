Falleció el reconocido abogado penalista René Gómez

Además fue asesor en el bloque justicialista del Senado provincial, auditor legal y director del Banco Provincial de Salta, presidente de Preservación del Patrimonio Cultural de Salta, ministro de Bienestar Social, e integró el Tribunal de Enjuiciamiento de Salta.

También se desempeñó como profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Salta.

Fue coautor del libro El nuevo Ministerio Público en la provincia de Salta y presidente de la Unión de Padres del Colegio Jesús y el Colegio Salesiano.