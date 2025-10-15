“A nosotros los argentinos -que no somos un país normal- nos podría pasar eso”, expresó al especialista al traducir el apoyo de los mercados a los resultados electorales del próximo 26 de octubre.

Opinó que el apoyo de los Estados Unidos a nuestro país no es algo común o que se pueda ver a diario.

Y mencionó que el dólar se va a mantener tranquilo hasta las elecciones e incluso en la baja.

“El mercado espera que en las próximas elecciones se logre un buen número de legisladores oficialistas para que el plan del gobierno siga adelante”, explicó el Economista Jefe para el NOA de la Fundación Mediterránea y doctor en Ciencias Económicas, Lucas Dapena.