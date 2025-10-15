Denuncian que el Gobierno boliviano cambió el cauce del río Bermejo
Se trataría de una medida unilateral del Estado Plurinacional de Bolivia.
15 / 10 / 2025
“Es una represalia a la instalación del alambrado en la frontera argentina”, dijo Adrián Zigarán interventor de Aguas Blancas.
Indicó que hicieron eso para facilitar la navegación de las chalanas bolivianas.
“Es una maniobra muy peligrosa porque no sabemos si el agua ingresará a nuestro pueblo en la próxima creciente”, dijo Zigarán.