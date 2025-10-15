Distinguen a un hotel salteño en la primera edición de las Llaves Michelin en Argentina

De esta manera lo destacó por su hospitalidad, diseño, ubicación y servicio de excelencia.

“House of Jasmines” forma parte de Maison Fenestraz, una colección de propiedades de lujo con historia que nació en los Alpes franceses y hoy ofrece experiencias únicas en Córdoba, Brasil y Salta.

En 2007, la familia Fenestraz adquirió la estancia, antes propiedad del actor Robert Duvall; y desde entonces ha sido reconocida por su hospitalidad y su elegancia natural.

La Guía Michelin, reconocida mundialmente por sus estrellas gastronómicas, presentó por primera vez la categoría de Llaves Michelin, que premia la calidad y la autenticidad en hotelería. La selección abarca establecimientos de distintas regiones del país que sobresalen por su carácter, atención personalizada y compromiso con la sustentabilidad.

“Lo tomamos con gran alegría y sorpresa” dijo Juan Martín Colombo gerente del Hotel “House of Jazmines ubicado en paraje El Encón de La Merced Chica.

Y comentó por Radio Salta que nunca postularon para la distinción: “creemos que vino un huésped anónimo y nos calificó”.