Distinguen a un hotel salteño en la primera edición de las Llaves Michelin en Argentina
La prestigiosa Guía Michelin incluyó a House of Jasmines entre los 15 hoteles argentinos distinguidos con las Llaves Michelin, en reconocimiento a su servicio de excelencia. Este nuevo galardón refuerza el posicionamiento de Salta como destino turístico de alta calidad.
Salta Hoy
15 / 10 / 2025
De esta manera lo destacó por su hospitalidad, diseño, ubicación y servicio de excelencia.
“House of Jasmines” forma parte de Maison Fenestraz, una colección de propiedades de lujo con historia que nació en los Alpes franceses y hoy ofrece experiencias únicas en Córdoba, Brasil y Salta.
En 2007, la familia Fenestraz adquirió la estancia, antes propiedad del actor Robert Duvall; y desde entonces ha sido reconocida por su hospitalidad y su elegancia natural.
La Guía Michelin, reconocida mundialmente por sus estrellas gastronómicas, presentó por primera vez la categoría de Llaves Michelin, que premia la calidad y la autenticidad en hotelería. La selección abarca establecimientos de distintas regiones del país que sobresalen por su carácter, atención personalizada y compromiso con la sustentabilidad.
“Lo tomamos con gran alegría y sorpresa” dijo Juan Martín Colombo gerente del Hotel “House of Jazmines ubicado en paraje El Encón de La Merced Chica.
Y comentó por Radio Salta que nunca postularon para la distinción: “creemos que vino un huésped anónimo y nos calificó”.