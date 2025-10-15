 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Distinguen a un hotel salteño en la primera edición de las Llaves Michelin en Argentina

La prestigiosa Guía Michelin incluyó a House of Jasmines entre los 15 hoteles argentinos distinguidos con las Llaves Michelin, en reconocimiento a su servicio de excelencia. Este nuevo galardón refuerza el posicionamiento de Salta como destino turístico de alta calidad.

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

De esta manera lo destacó  por su hospitalidad, diseño, ubicación y servicio de excelencia. 

“House of Jasmines”  forma parte de Maison Fenestraz, una colección de propiedades de lujo con historia que nació en los Alpes franceses y hoy ofrece experiencias únicas en Córdoba, Brasil y Salta. 

En 2007, la familia Fenestraz adquirió la estancia, antes propiedad del actor Robert Duvall; y desde entonces ha sido reconocida por su hospitalidad y su elegancia natural.

La Guía Michelin, reconocida mundialmente por sus estrellas gastronómicas, presentó por primera vez la categoría de Llaves Michelin, que premia la calidad y la autenticidad en hotelería. La selección abarca establecimientos de distintas regiones del país que sobresalen por su carácter, atención personalizada y compromiso con la sustentabilidad.

“Lo tomamos con gran alegría y sorpresa” dijo Juan Martín Colombo gerente del Hotel “House of Jazmines ubicado en paraje El Encón de La Merced Chica. 

Y comentó por Radio Salta que nunca postularon para la distinción: “creemos que vino un huésped anónimo y nos calificó”.  

 

