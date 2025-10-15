La foto lograda por un salteño ganó premios y será portada de una revista australiana

Esa foto en su perfil de Instagram tiene 2 millones de visualizaciones y fue elegida como tapa de la revista australiana Crikey Magazine, propiedad de la familia de Steve Irwin, apodado El cazador de cocodrilos.

Radio Salta habló esta mañana con Santiago Arias, quien se enamoró de la fotografía a los 12 años.

El perfil de Santiago en Instagram es @santiago_arias_photography.

“Con mi trabajo quiero generar conciencia del cuidado y la conservación de la naturaleza”, dijo Arias.