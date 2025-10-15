Salta fortalece el Turismo Estudiantil con agencias locales habilitadas

Con el fin de garantizar experiencias seguras y enriquecedoras, el Ministerio de Turismo y Deportes, junto a la Comisión de Turismo Estudiantil perteneciente a la ASAT (Asociación Salteña de Agencias de Turismo), destaca que son 9 las agencias locales que cuentan hoy con la autorización nacional para operar viajes de estudio y egresados. Esta habilitación asegura el cumplimiento de la Ley 25.599, promoviendo la protección de los estudiantes y el desarrollo de actividades educativas y recreativas en la provincia.

El Turismo Estudiantil continúa creciendo en Argentina, constituyendo una oportunidad para el aprendizaje, la diversión y la interacción fuera del ámbito escolar. Los viajes de estudio integran actividades educativas al plan de estudios, mientras que los viajes de egresados se enfocan en el ocio y la recreación al finalizar un ciclo educativo.

La contratación de operadores autorizados, que cuenten con el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil emitido por el Ministerio de Turismo de la Nación, es la clave para garantizar viajes seguros. Este certificado avala el cumplimiento de normativas de transporte, alojamiento y servicios turísticos, además de incluir garantías financieras y seguros de cobertura amplia.

Es por ello que desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recomienda a instituciones educativas y familias verificar que las agencias contratadas posean la certificación nacional. Así, los estudiantes pueden acceder a experiencias de fin de curso y programas educativos para conocer la diversidad geográfica, cultural y turística de la provincia, además de participar en actividades socio-recreativas integradoras.

Las agencias salteñas habilitadas para operar bajo este marco son: Salares, Sucamalu Turismo, Travel Rock, Dask Travel, Waam Travel, Dimatur, Chebe Tur, Community Travel y Practur. La comunidad educativa y familias pueden consultar la lista completa de operadores autorizados en el portal nacional: https://estudiantil.yvera.tur.ar/estudiantil/operadores.

Con estas acciones, Salta consolida el turismo educativo y estudiantil, promoviendo viajes seguros, enriquecedores y alineados al marco legal vigente.