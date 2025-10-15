 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salta fortalece el Turismo Estudiantil con agencias locales habilitadas

El Ministerio de Turismo y Deportes, junto a la Comisión de Turismo Estudiantil perteneciente a la Asociación Salteña de Agencias de Viaje, informó que son 9 las agencias locales que cuentan hoy con la autorización nacional para operar viajes de estudio y egresados. Esta habilitación garantiza la seguridad de los estudiantes y promueve experiencias. 

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Con el fin de garantizar experiencias seguras y enriquecedoras, el Ministerio de Turismo y Deportes, junto a la Comisión de Turismo Estudiantil perteneciente a la ASAT (Asociación Salteña de Agencias de Turismo), destaca que son 9 las agencias locales que cuentan hoy con la autorización nacional para operar viajes de estudio y egresados. Esta habilitación asegura el cumplimiento de la Ley 25.599, promoviendo la protección de los estudiantes y el desarrollo de actividades educativas y recreativas en la provincia.

El Turismo Estudiantil continúa creciendo en Argentina, constituyendo una oportunidad para el aprendizaje, la diversión y la interacción fuera del ámbito escolar. Los viajes de estudio integran actividades educativas al plan de estudios, mientras que los viajes de egresados se enfocan en el ocio y la recreación al finalizar un ciclo educativo.

La contratación de operadores autorizados, que cuenten con el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil emitido por el Ministerio de Turismo de la Nación, es la clave para garantizar viajes seguros. Este certificado avala el cumplimiento de normativas de transporte, alojamiento y servicios turísticos, además de incluir garantías financieras y seguros de cobertura amplia.

Es por ello que desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recomienda a instituciones educativas y familias verificar que las agencias contratadas posean la certificación nacional. Así, los estudiantes pueden acceder a experiencias de fin de curso y programas educativos para conocer la diversidad geográfica, cultural y turística de la provincia, además de participar en actividades socio-recreativas integradoras.

Las agencias salteñas habilitadas para operar bajo este marco son: Salares, Sucamalu Turismo, Travel Rock, Dask Travel, Waam Travel, Dimatur, Chebe Tur, Community Travel y Practur. La comunidad educativa y familias pueden consultar la lista completa de operadores autorizados en el portal nacional: https://estudiantil.yvera.tur.ar/estudiantil/operadores.

Con estas acciones, Salta consolida el turismo educativo y estudiantil, promoviendo viajes seguros, enriquecedores y alineados al marco legal vigente.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO