Educación Ambiental: el jueves 23 se desarrollará la muestra escolar “Acción 360”

En el marco del plan de educación ambiental, la Municipalidad invita a la comunidad en general a participar de la muestra escolar “Acción 360”.

Participarán las escuelas centinelas que durante el actual ciclo lectivo desarrollaron diversos proyectos relacionados a la salud, educación y ambiente.

La actividad será este jueves 23 en el Distrito Cultural Dino Saluzzi (Avda. Independencia 973), en el horario de 9 a 12.

El evento es libre y gratuito y es organizado por la Dirección General de Educación Ambiental de la Municipalidad, el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio de Educación Provincial.