Educación Ambiental: el jueves 23 se desarrollará la muestra escolar “Acción 360”
La actividad será en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, Avda. Independencia 973, en el horario de 9 a 12. Las escuelas centinelas expondrán temas relacionados a la salud, educación y ambiente.
Salta Hoy
15 / 10 / 2025
En el marco del plan de educación ambiental, la Municipalidad invita a la comunidad en general a participar de la muestra escolar “Acción 360”.
Participarán las escuelas centinelas que durante el actual ciclo lectivo desarrollaron diversos proyectos relacionados a la salud, educación y ambiente.
La actividad será este jueves 23 en el Distrito Cultural Dino Saluzzi (Avda. Independencia 973), en el horario de 9 a 12.
El evento es libre y gratuito y es organizado por la Dirección General de Educación Ambiental de la Municipalidad, el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio de Educación Provincial.