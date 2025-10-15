 imagen

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

En la Iglesia Universal colectarán sangre este jueves

Se recibirán donaciones a personas comprendidas entre los 16 y los 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea. 

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El equipo del Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de todo grupo y factor el jueves 16 de octubre.

La recepción de donaciones es abierta a toda la comunidad y se hará en la Iglesia Universal, ubicada en calle Pellegrini 320, en el horario de 8 a 13. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.

El objetivo de la colecta es contar con cantidad suficiente de componentes sanguíneos para transfundir a pacientes pediátricos y adultos de toda la provincia.

Pueden donar

*Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
*Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

*Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.
*Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.
*Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos

*Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.
*Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.
*Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.
*Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.
*Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.
*Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Médula ósea

Personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, talasemia, errores metabólicos o déficits inmunológicos.

Asimismo, registrará a potenciales donantes, quienes deben donar una unidad de sangre para los estudios de determinación de datos genéticos y posterior incorporación al registro nacional de voluntarios.

AM840

FM96.9

