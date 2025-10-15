En la Iglesia Universal colectarán sangre este jueves

El equipo del Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de todo grupo y factor el jueves 16 de octubre.

La recepción de donaciones es abierta a toda la comunidad y se hará en la Iglesia Universal, ubicada en calle Pellegrini 320, en el horario de 8 a 13. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.

El objetivo de la colecta es contar con cantidad suficiente de componentes sanguíneos para transfundir a pacientes pediátricos y adultos de toda la provincia.

Pueden donar

*Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

*Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

*Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

*Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

*Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos

*Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

*Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

*Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

*Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

*Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

*Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Médula ósea

Personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, talasemia, errores metabólicos o déficits inmunológicos.

Asimismo, registrará a potenciales donantes, quienes deben donar una unidad de sangre para los estudios de determinación de datos genéticos y posterior incorporación al registro nacional de voluntarios.