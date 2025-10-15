 imagen

El martes 28 habrá una plantación comunitaria de árboles nativos

La jornada se desarrollará en el Eco Parque de la zona norte y en el Parque Los Sauces de la zona sur. Las instituciones o personas que deseen participar deberán inscribirse vía QR hasta una semana antes del evento.

15 / 10 / 2025

 

La Municipalidad realizará una plantación masiva de árboles nativos en dos puntos estratégicos de la ciudad, los cuales representan importantes pulmones verdes que favorecen al ecosistema urbano.

La actividad se realizará el martes 28 de octubre en el Eco Parque de la zona norte y en el parque Los Sauces de la zona sur, en el horario de 9 a 11 y de 11.30 a 13, respectivamente.

Los interesados en participar, tanto instituciones como vecinos de la ciudad, deberán inscribirse mediante un código QR hasta una semana antes del evento.

Es importante destacar que, la plantación masiva se realizará con árboles nativos que serán donados por la empresa Geocycle con quien la Municipalidad realiza mensualmente la campaña de Neumatón.

Respecto a la plantación de especies nativas: éstas tienen mayores probabilidades de supervivencia y por ende al ser propias de la zona se reducen los problemas fitosanitarios que pudieran afectar de manera natural; mientras que una especie exótica, probablemente no soporte la temporada de abundante caída de agua de lluvia o sequías propias de la región.

