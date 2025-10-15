Aguas del Norte sumó 10 nuevas camionetas y ya renovó en un 40% su flota

Diez camionetas nuevas sumó Aguas del Norte hoy a su flota en una actividad encabezada por el presidente de la empresa, Ignacio Jarsún, junto al gerente general, Juan Bazán, y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias de Salta (Sutoss), Pedro Crúz.

Con esta entrega, son 75 las unidades nuevas que sumó Aguas del Norte a su flota lo que representa el 40% del parque automotor, entre las que se cuentan 32 camionetas nuevas, seis autos eléctricos, siete camiones aguateros, cinco camiones desobstructores, cuatro compresores y una retroexcavadora. También dos camiones de carga, una grúa nueva, un autoelevador, una mini retro, 14 motos, y una lancha con trailer para el dique Itiyuro.

Luego de la entrega, Jarsún manifestó su satisfacción al “poder incorporar más unidades al parque automotor de la empresa, que implica renovar el 40% de la flota con 75 vehículos nuevos en total”.

Por su parte, Bazán señaló: “Esto es histórico, hemos ampliado los servicios, asumimos mayores compromisos, fortalecimos el equipo y seguimos transformando comunidades. Estamos por el buen camino”.