Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Aguas del Norte sumó 10 nuevas camionetas y ya renovó en un 40% su flota

La entrega estuvo encabezada por el presidente de la Empresa, Ignacio Jarsún, junto al gerente general Juan Bazán y el secretario general del Sindicato, Pedro Cruz. Con esta adquisición, son 75 los vehículos que se sumaron en la actual gestión, entre camionetas, autos, camiones, motos y maquinaria.

Diez camionetas nuevas sumó Aguas del Norte hoy a su flota en una actividad encabezada por el presidente de la empresa, Ignacio Jarsún, junto al gerente general, Juan Bazán, y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias de Salta (Sutoss), Pedro Crúz.

Con esta entrega, son 75 las unidades nuevas que sumó Aguas del Norte a su flota lo que representa el 40% del parque automotor, entre las que se cuentan 32 camionetas nuevas, seis autos eléctricos, siete camiones aguateros, cinco camiones desobstructores, cuatro compresores y una retroexcavadora. También dos camiones de carga, una grúa nueva, un autoelevador, una mini retro, 14 motos, y una lancha con trailer para el dique Itiyuro.

Luego de la entrega, Jarsún manifestó su satisfacción al “poder incorporar más unidades al parque automotor de la empresa, que implica renovar el 40% de la flota con 75 vehículos nuevos en total”.

Por su parte, Bazán señaló: “Esto es histórico, hemos ampliado los servicios, asumimos mayores compromisos, fortalecimos el equipo y seguimos transformando comunidades. Estamos por el buen camino”.

