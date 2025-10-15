La Municipalidad y el Colegio de Martilleros firmaron un convenio para agilizar trámites

La Municipalidad de Salta, representada por el Procurador General Matías Risso, y el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Salta, a través de su vicepresidente, Tomás García Bes, firmaron un convenio marco que tiene como objetivo mejorar la operatividad y eficiencia en distintos trámites administrativos.

Al respecto, Risso indicó que “la idea del convenio es trabajar en forma mancomunada con el Colegio de Martilleros a los fines de dar mayor efectividad al trabajo que lleva adelante el municipio”.

El funcionario explicó que, entre las acciones previstas, se incluye el sistema de tasaciones de algunos bienes inmuebles y muebles que pertenecen al municipio, así como la posibilidad de agilizar los remates de vehículos secuestrados.

Por su parte, García Bes destacó que “es un convenio marco para realizar distintos trabajos con la Municipalidad en colaboración, para que todo se haga de manera más cristalina y sin dudas sobre los procedimientos. Los matriculados del colegio están capacitados para cumplir con estas tareas y esperamos que sea beneficioso para todos los colegiados”.

De esta manera, el acuerdo garantiza que los trámites administrativos que requieran la intervención de martilleros y corredores públicos sean realizados por profesionales capacitados y matriculados, asegurando así un servicio eficiente, transparente y ajustado a la normativa vigente.

Participó de la reunión además, Marcelo Venegas Martínez, secretario del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Salta.