Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La Municipalidad y el Colegio de Martilleros firmaron un convenio para agilizar trámites

El acuerdo garantiza que los trámites administrativos que requieran la intervención de martilleros y corredores públicos sean realizados por profesionales capacitados y matriculados, asegurando así un servicio eficiente y ajustado a la normativa vigente.

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

La Municipalidad de Salta, representada por el Procurador General Matías Risso, y el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Salta, a través de su vicepresidente, Tomás García Bes, firmaron un convenio marco que tiene como objetivo mejorar la operatividad y eficiencia en distintos trámites administrativos.

Al respecto, Risso indicó que “la idea del convenio es trabajar en forma mancomunada con el Colegio de Martilleros a los fines de dar mayor efectividad al trabajo que lleva adelante el municipio”.

El funcionario explicó que, entre las acciones previstas, se incluye el sistema de tasaciones de algunos bienes inmuebles y muebles que pertenecen al municipio, así como la posibilidad de agilizar los remates de vehículos secuestrados.

Por su parte, García Bes destacó que “es un convenio marco para realizar distintos trabajos con la Municipalidad en colaboración, para que todo se haga de manera más cristalina y sin dudas sobre los procedimientos. Los matriculados del colegio están capacitados para cumplir con estas tareas y esperamos que sea beneficioso para todos los colegiados”.

De esta manera, el acuerdo garantiza que los trámites administrativos que requieran la intervención de martilleros y corredores públicos sean realizados por profesionales capacitados y matriculados, asegurando así un servicio eficiente, transparente y ajustado a la normativa vigente.

Participó de la reunión además, Marcelo Venegas Martínez, secretario del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Salta.

