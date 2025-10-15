Este jueves se celebra el Día Mundial de la Alimentación

El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, fecha instituida desde 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de disminuir el hambre en el mundo y de promover hábitos alimentarios saludables.

Este año el lema elegido por la FAO es “De la mano por unos alimentos y un futuro mejores”, que busca un llamado a la acción para transformar la manera en que se producen, comparten y consumen alimentos, de forma que sea más justa, saludable y sostenible.

Los alimentos son considerados el combustible de los seres humanos, ya que son la fuente de todos los nutrientes que se necesitan para tener un normal funcionamiento en el organismo. Un alimento bien utilizado mejora la respuesta inmunitaria y ayuda en la prevención de enfermedades.

Para que una alimentación sea saludable debe contener a todos los grupos alimentarios, e incluir a lo largo del día y de la semana, variedad de carnes, frutas y verduras; cereales y legumbres. También se debe complementar con actividad física y con el consumo de agua como fuente de hidratación.

El Ministerio de Salud Pública cuenta con una Dirección de Nutrición y Alimentación Saludable que se encarga de normalizar y supervisar todas las actividades relacionadas a la promoción de una correcta alimentación, al control de enfermedades relacionadas con la nutrición, como la obesidad, la diabetes, la celiaquía; y al seguimiento -a través de un sistema de vigilancia nutricional- de temas pertinentes a la alimentación.

En la Argentina existen Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) como herramientas para generar comportamientos alimentarios y nutricionales más equitativos y saludables por parte de la comunidad.

Leyes de la alimentación

La alimentación cuenta con cuatro leyes que se deben aplicar a la hora de diseñar un plan alimentario, considerando la edad, la actividad, el sexo y características particulares de los pacientes.

*Ley de la Cantidad: todo plan debe cubrir las necesidades calóricas, teniendo en cuenta el balance energético.

*Ley de la Calidad: todo plan debe ser completo, aportando hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

*Ley de la Armonía: se refiere a la relación de proporcionalidad entre los diversos nutrientes.

*Ley de la Adecuación: la alimentación se debe adecuar al momento biológico, a los gustos y hábitos de la persona, a su situación socioeconómica y a la patología que pueda presentar.

Actividad hospital Señor del Milagro

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Programa de Nutrición del hospital Señor del Milagro y estudiantes de la carrera de Nutrición de la Universidad Nacional de Salta, que realizan sus prácticas profesionales en el nosocomio, realizarán una jornada de concientización y promoción de pautas saludables de alimentación.

Tendrá lugar este jueves 16, en el horario de 10 a 12, en el hall central de ese nosocomio.

La propuesta tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de mantener una alimentación y vida saludable. Se brindará información, asesoramiento nutricional y pautas para mejorar el estilo de vida.