Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se celebró la 10° edición de Docentes Destacados

Se realizó en el Distrito Cultural Dino Saluzzi. Participaron 90 docentes postulados y directivos de escuelas de la ciudad. Estuvo presente el intendente Emiliano Durand. La ganadora de la estatuilla María Elsa Aguirre fue la docente Fabiana Quispe de la escuela especial Castex.

En el Distrito Cultural Dino Saluzzi, se celebró la 10° edición de Docentes Destacados. Participaron 90 docentes postulados y directivos de distintas escuelas de la ciudad, además de la participación especial de la escuela Bernabé López de la Municipalidad de Vaqueros. El intendente Emiliano Durand estuvo presente.

Los familiares de los maestros nominados también se acercaron al lugar para acompañarlos, por lo que hubo alrededor de 300 personas en el evento.

«Es importante destacar el esfuerzo que hacen los docentes salteños. Agradecemos a la Municipalidad por la compañía en todo momento», dijo Horacio Chuychuy, presidente de la Asociación Independencia, encargada de la organización.

Por otro lado, los docentes expresaron su felicidad por el reconocimiento y enaltecieron la labor que realizan día a día. También se realizaron sorteos, entrega de reconocimientos y presentes. La ganadora de la estatuilla Sra. María Elsa Aguirre, fue la docente Fabiana Quispe de la escuela especial Mariano Castex.

