En el Distrito Cultural Dino Saluzzi, se celebró la 10° edición de Docentes Destacados. Participaron 90 docentes postulados y directivos de distintas escuelas de la ciudad, además de la participación especial de la escuela Bernabé López de la Municipalidad de Vaqueros. El intendente Emiliano Durand estuvo presente.

Los familiares de los maestros nominados también se acercaron al lugar para acompañarlos, por lo que hubo alrededor de 300 personas en el evento.

«Es importante destacar el esfuerzo que hacen los docentes salteños. Agradecemos a la Municipalidad por la compañía en todo momento», dijo Horacio Chuychuy, presidente de la Asociación Independencia, encargada de la organización.

Por otro lado, los docentes expresaron su felicidad por el reconocimiento y enaltecieron la labor que realizan día a día. También se realizaron sorteos, entrega de reconocimientos y presentes. La ganadora de la estatuilla Sra. María Elsa Aguirre, fue la docente Fabiana Quispe de la escuela especial Mariano Castex.