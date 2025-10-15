Continúa el trabajo de enfriamiento y con maquinaria pesada en el incendio de San Lorenzo

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil y la Policía de Salta, continúa con el trabajo de enfriamiento en la zona afectada por el incendio de pastizales registrado en la planta municipal de chipeo y compostaje de San Lorenzo.

Trabajan desde anoche dotaciones de la Brigada Forestal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía de Salta y cuarteles de Bomberos Voluntarios que prosiguen con las tareas de enfriamiento en la zona afectada con autobombas y camiones cisternas.

En tanto, con topadora del Ejército Argentino se trabaja en cortafuegos con el propósito que el incendio que está contenido no se propague a zonas colindantes de vegetación.

Cabe destacar que el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, junto al secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, coordinó el operativo desplegado desde anoche con más de 10 dotaciones de brigadistas de provincia, Bomberos de la Policía, cuarteles de Bomberos Voluntarios, Samec y Aguas del Norte.