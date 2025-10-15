 imagen

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Continúa el trabajo de enfriamiento y con maquinaria pesada en el incendio de San Lorenzo

El foco ígneo registrado en la planta municipal de chipeo se encuentra contenido. Con autobombas y camiones cisternas prosiguen las tareas de enfriamiento de la Brigada Forestal, Bomberos de la Policía y Voluntarios; y con topadora del Ejército Argentino se realizan cortafuegos para evitar la propagación a zonas de vegetación.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil y la Policía de Salta, continúa con el trabajo de enfriamiento en la zona afectada por el incendio de pastizales registrado en la planta municipal de chipeo y compostaje de San Lorenzo.

Trabajan desde anoche dotaciones de la Brigada Forestal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía de Salta y cuarteles de Bomberos Voluntarios que prosiguen con las tareas de enfriamiento en la zona afectada con autobombas y camiones cisternas.

En tanto, con topadora del Ejército Argentino se trabaja en cortafuegos con el propósito que el incendio que está contenido no se propague a zonas colindantes de vegetación.

Cabe destacar que el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, junto al secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, coordinó el operativo desplegado desde anoche con más de 10 dotaciones de brigadistas de provincia, Bomberos de la Policía, cuarteles de Bomberos Voluntarios, Samec y Aguas del Norte.

