El Cabildo Histórico se iluminará de rosa y celeste
Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. En este marco, la fachada del edificio histórico se teñirá de esos colores a las 19 hs como símbolo de amor y recuerdo, con el fin de generar concientización en la comunidad.
Salta Hoy
15 / 10 / 2025
El municipio invita a los vecinos a acompañar la iluminación del Cabildo Histórico esta tarde a las 19 horas, junto al grupo de mamás de contención por duelo gestacional: “Estrellitas Fugaces Salta”.
La acción se realiza en el marco del Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, que se conmemora cada 15 de octubre.
Una fecha dedicada a visibilizar y concientizar acerca del duelo y el acompañamiento a las familias que atravesaron la pérdida de un hijo, durante el embarazo o poco después del nacimiento.
En este contexto, la fachada del emblemático edificio se teñirá de rosa y celeste, colores que simbolizan el amor y el recuerdo. Esta iniciativa se suma al movimiento global “Ola de Luz”, donde a esa misma hora se invita a encender una vela creando una cadena de luz alrededor del mundo, uniendo corazones en memoria y esperanza.