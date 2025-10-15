 imagen

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Más de 100 familias recibieron hoy el título de propiedad de sus terrenos

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, en representación del Poder Ejecutivo, participó en el acto de entrega de escrituras en el Distrito Cultural Dino Saluzzi.

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el Distrito Cultural Dino Saluzzi, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y el intendente capitalino, Emiliano Durand, encabezaron la entrega de títulos dominiales a más de 100 familias de la capital salteña, quienes aguardaron por años la certeza de ser propietarios legales de sus terrenos. 

"Vemos aquí a padres y madres que echaron raíces y que, por fin, pueden darle tranquilidad a sus familias; eso es justicia. Nosotros creemos en la sencillez de la política que resuelve los problemas de la gente. Y hablamos con hechos, porque en definitiva, son los hechos concretos los que cambian la vida”, manifestó Villada, a la vez que reafirmó que “es el Estado la herramienta que hace que las cosas pasen”. 

Esta adjudicación constituye un hito fundamental en el proceso de regularización dominial, ya que confiere seguridad jurídica y la tan anhelada titularidad. Desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, se concretó la entrega de más de 4000 títulos de propiedad en toda la provincia.

En concordancia, la secretaria de Tierras y Bienes del Estado, Silvina Abilés, subrayó que “dicho documento no es sólo una escritura, es la culminación de un esfuerzo de toda una vida, que ahora les permite asegurar un futuro digno para sus hijos. Tal como instruye el Gobernador, nuestra labor es ponernos el poncho y salir a gestionar por cada familia de la provincia”.

También estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, legisladores provinciales y concejales.

