Más de 100 familias recibieron hoy el título de propiedad de sus terrenos

En el Distrito Cultural Dino Saluzzi, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y el intendente capitalino, Emiliano Durand, encabezaron la entrega de títulos dominiales a más de 100 familias de la capital salteña, quienes aguardaron por años la certeza de ser propietarios legales de sus terrenos.

"Vemos aquí a padres y madres que echaron raíces y que, por fin, pueden darle tranquilidad a sus familias; eso es justicia. Nosotros creemos en la sencillez de la política que resuelve los problemas de la gente. Y hablamos con hechos, porque en definitiva, son los hechos concretos los que cambian la vida”, manifestó Villada, a la vez que reafirmó que “es el Estado la herramienta que hace que las cosas pasen”.

Esta adjudicación constituye un hito fundamental en el proceso de regularización dominial, ya que confiere seguridad jurídica y la tan anhelada titularidad. Desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, se concretó la entrega de más de 4000 títulos de propiedad en toda la provincia.

En concordancia, la secretaria de Tierras y Bienes del Estado, Silvina Abilés, subrayó que “dicho documento no es sólo una escritura, es la culminación de un esfuerzo de toda una vida, que ahora les permite asegurar un futuro digno para sus hijos. Tal como instruye el Gobernador, nuestra labor es ponernos el poncho y salir a gestionar por cada familia de la provincia”.

También estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, legisladores provinciales y concejales.