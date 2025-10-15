El móvil del Registro Civil estará en la explanada del Palacio Legislativo

En el marco del cronograma de actividades que lleva adelante el Registro Civil, organismo que depende del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, su titular Fernanda Ubiergo informó que este jueves 16 de octubre el móvil del organismo realizará un operativo de identificación en la explanada del Palacio Legislativo, ubicada en Bartolomé Mitre 550, frente a la plaza General Güemes.

En simultáneo, se desarrollará otro operativo en el Centro Vecinal del barrio Santa Victoria, ubicado en calle Francisco Pastor 2235.

Las actividades continuarán el viernes 17 en el playón deportivo de la Escuela Ceferino Namuncurá, en el barrio El Milagro, sobre las calles Cuba y República Argentina. Ese mismo día también se llevará a cabo un operativo simultáneo en el Paseo Deportivo del Legado Güemes, ubicado en avenida Entre Ríos al 1500.

El sábado 18 de octubre, el móvil estará presente en la Feria San Martín, ubicada en avenida San Martín 1265.

En todos los casos, los operativos inician a partir de las 9 de la mañana y, a primera hora, se entregan 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.