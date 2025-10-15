 imagen

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El móvil del Registro Civil estará en la explanada del Palacio Legislativo

Este jueves 16 se realizará un operativo de identificación en calle Bartolomé Mitre 550. También habrá un operativo simultáneo en el barrio Santa Victoria. 

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

En el marco del cronograma de actividades que lleva adelante el Registro Civil, organismo que depende del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, su titular Fernanda Ubiergo informó que este jueves 16 de octubre el móvil del organismo realizará un operativo de identificación en la explanada del Palacio Legislativo, ubicada en Bartolomé Mitre 550, frente a la plaza General Güemes.

En simultáneo, se desarrollará otro operativo en el Centro Vecinal del barrio Santa Victoria, ubicado en calle Francisco Pastor 2235.

Las actividades continuarán el viernes 17 en el playón deportivo de la Escuela Ceferino Namuncurá, en el barrio El Milagro, sobre las calles Cuba y República Argentina. Ese mismo día también se llevará a cabo un operativo simultáneo en el Paseo Deportivo del Legado Güemes, ubicado en avenida Entre Ríos al 1500.

El sábado 18 de octubre, el móvil estará presente en la Feria San Martín, ubicada en avenida San Martín 1265.

En todos los casos, los operativos inician a partir de las 9 de la mañana y, a primera hora, se entregan 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

NOMBRE RAREIO