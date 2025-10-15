La AMT y la UNSa se reunieron para trabajar sobre Boleto Gratuito

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Marcelo Ferraris dialogo con autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), para realizar un trabajo conjunto respecto al beneficio de la gratuidad del Boleto Gratuito Estudiantil.

Cabe resaltar que luego del fallo, la Justicia instó a la AMT, SAETA y la Universidad Nacional de Salta a que se reúnan para que se trabaje de manera conjunta para que el acceso al beneficio sea en condiciones de igualdad y razonabilidad, entre otros motivos.

Por último, las partes coincidieron en continuar con una mesa de trabajo a fin de que el beneficio llegue a todos los estudiantes que efectivamente lo necesiten.

