EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sáenz celebró la primera colación de la UPATECO con 88 graduados

Se trata de egresados en la Tecnicatura de Desarrollo de Software quienes marcan un hito para esta universidad, creada por decisión política del Gobernador en 2022. En su discurso el mandatario reiteró la importancia de ofrecer educación pública gratuita y de calidad con salida laboral generando oportunidades en toda la provincia.

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

El Gobierno de la Provincia celebró esta mañana la entrega de los primeros títulos universitarios a 88 egresados de la Tecnicatura en Desarrollo de Software de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO).

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de colación y destacó la importancia de ofrecer  educación pública, gratuita y de calidad con salida laboral y orientada a las necesidades productivas de cada región de Salta. “Hoy celebramos la entrega de títulos como prueba de que la educación pública, gratuita y de calidad transforma vidas y genera oportunidades”.

En su discurso el mandatario recordó la historia de creación de la Upateco que nació en 2022 como universidad provincial orientada a la formación en administración, tecnología y oficios, "a partir de una idea que surgió al inicio de mi gestión tras hablar con jóvenes en Las Lajitas que querían estudiar pero no tenían oportunidades”.

Resaltó la importancia de ofrecer oportunidades en toda la provincia, llegando a distintas localidades con una oferta educativa federal y diversa.  “Ofreciendo carreras cortas con salida laboral para jóvenes y adultos, adaptadas a las necesidades de cada región de Salta”.

“Hoy la universidad tiene 10 sedes en toda la provincia y sigue expandiéndose para ofrecer más oportunidades”, agregó Sáenz al tiempo que concluyó felicitando a los 88 egresados, instándolos a “seguir capacitándose y creciendo”, reconociendo su esfuerzo y compromiso con su formación.

La Tecnicatura

La Tecnicatura en Desarrollo de Software, de dos años de duración y modalidad virtual, forma técnicos capaces de analizar, diseñar y desarrollar soluciones informáticas para distintos tipos de organizaciones, contribuyendo al desarrollo tecnológico de la provincia.

En su discurso el rector de la Universidad, Carlos Morello explicó que esta Tecnicatura fue la primera carrera propia de la UPATECO, “una universidad que se creó con la ilusión de encontrar estudiantes de todas las edades con ganas de estudiar y progresar”.

Morello felicitó a los egresados por su esfuerzo y apostar a su formación. “Felicitaciones a los 88 estudiantes que hoy reciben su diploma. Este es el aplauso de una provincia entera que confía en ustedes. No podemos pensar en una Salta con futuro si no pensamos en una UPATECO fuerte y extendida por toda la provincia”, concluyó.

