Sáenz celebró la primera colación de la UPATECO con 88 graduados

El Gobierno de la Provincia celebró esta mañana la entrega de los primeros títulos universitarios a 88 egresados de la Tecnicatura en Desarrollo de Software de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO).

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de colación y destacó la importancia de ofrecer educación pública, gratuita y de calidad con salida laboral y orientada a las necesidades productivas de cada región de Salta. “Hoy celebramos la entrega de títulos como prueba de que la educación pública, gratuita y de calidad transforma vidas y genera oportunidades”.

En su discurso el mandatario recordó la historia de creación de la Upateco que nació en 2022 como universidad provincial orientada a la formación en administración, tecnología y oficios, "a partir de una idea que surgió al inicio de mi gestión tras hablar con jóvenes en Las Lajitas que querían estudiar pero no tenían oportunidades”.

Resaltó la importancia de ofrecer oportunidades en toda la provincia, llegando a distintas localidades con una oferta educativa federal y diversa. “Ofreciendo carreras cortas con salida laboral para jóvenes y adultos, adaptadas a las necesidades de cada región de Salta”.

“Hoy la universidad tiene 10 sedes en toda la provincia y sigue expandiéndose para ofrecer más oportunidades”, agregó Sáenz al tiempo que concluyó felicitando a los 88 egresados, instándolos a “seguir capacitándose y creciendo”, reconociendo su esfuerzo y compromiso con su formación.

La Tecnicatura

La Tecnicatura en Desarrollo de Software, de dos años de duración y modalidad virtual, forma técnicos capaces de analizar, diseñar y desarrollar soluciones informáticas para distintos tipos de organizaciones, contribuyendo al desarrollo tecnológico de la provincia.

En su discurso el rector de la Universidad, Carlos Morello explicó que esta Tecnicatura fue la primera carrera propia de la UPATECO, “una universidad que se creó con la ilusión de encontrar estudiantes de todas las edades con ganas de estudiar y progresar”.

Morello felicitó a los egresados por su esfuerzo y apostar a su formación. “Felicitaciones a los 88 estudiantes que hoy reciben su diploma. Este es el aplauso de una provincia entera que confía en ustedes. No podemos pensar en una Salta con futuro si no pensamos en una UPATECO fuerte y extendida por toda la provincia”, concluyó.