Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Juan Carlos Romero presidirá la Comisión Bicameral de Reforma del Estado

Tras una década inactiva, la comisión deberá hacer un monitoreo del proceso de privatizaciones del Gobierno.

Argentina

15 / 10 / 2025

 

Juan Carlos Romero será el nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que no funcionó en los últimos diez años.

Secundará a Romero como vicepresidenta, la diputada de Unión por la Patria, Ana María Ianni. los senadores Bruno Olivera Lucero, Eduardo Visch (UCR)i, Carlos Espínola (Unidad Federal) y los peronistas, José Mayans, y Mariano Recalde.

También la conforman los diputados de UxP Julia Strada, del PRO Diego Santilli, de la Coalición Cívica, Victoria Borrego, de Liga del Interior Pablo Cervi, y el libertario Facundo Correa Llano.

Por ese motivo, Romero anticipó hoy que le van a pedir al Gobierno Nacional para que informe sobre el proceso de privatizaciones.

