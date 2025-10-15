Juan Carlos Romero presidirá la Comisión Bicameral de Reforma del Estado

Juan Carlos Romero será el nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que no funcionó en los últimos diez años.

Secundará a Romero como vicepresidenta, la diputada de Unión por la Patria, Ana María Ianni. los senadores Bruno Olivera Lucero, Eduardo Visch (UCR)i, Carlos Espínola (Unidad Federal) y los peronistas, José Mayans, y Mariano Recalde.

También la conforman los diputados de UxP Julia Strada, del PRO Diego Santilli, de la Coalición Cívica, Victoria Borrego, de Liga del Interior Pablo Cervi, y el libertario Facundo Correa Llano.

Por ese motivo, Romero anticipó hoy que le van a pedir al Gobierno Nacional para que informe sobre el proceso de privatizaciones.