Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Explosión en un colegio de Palermo: "Un chico se prendió fuego de pies a cabeza"

Cuatro alumnos resultaron heridos tras un trabajo de química. Uno de los estudiantes calificó de “pelotudo” al profesor porque “se escondió”.

Argentina

15 / 10 / 2025

 

Tres alumnos de 13, 14 y 16 años, y la madre de un estudiante sufrieron quemaduras graves tras producirse una explosión mientras se realizaba un experimento de Química con alcohol etílico en una feria de ciencias de una escuela, en el barrio porteño de Palermo.

Por su parte, la madre de un estudiante resultó quemada en las manos y era atendida por personal del SAME en el lugar.

A su vez, los padres concurren al establecimiento para retirar a sus hijos tras el siniestro ocurrido esta mañana.

“No había matafuegos"

Un alumno denunció que “no había matafuegos” en la feria de ciencias del Colegio Guadalupe del barrio porteño de Palermo donde se produjo una explosión que hirió a tres alumnos y una madre.

En declaraciones a la prensa, el estudiante sostuvo: “Vi como un chico se prendió fuego entero, se quemó de la cabeza a los pies”.

El joven resaltó que “no había matafuegos” en el lugar y apuntó contra las autoridades escolares por “no tomar ningún tipo de precaución”.

En este sentido, calificó de “pelotudo” al profesor porque “se escondió” cuando sucedió el siniestro en el establecimiento de Paraguay 3925.

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

