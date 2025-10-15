Tres alumnos de 13, 14 y 16 años, y la madre de un estudiante sufrieron quemaduras graves tras producirse una explosión mientras se realizaba un experimento de Química con alcohol etílico en una feria de ciencias de una escuela, en el barrio porteño de Palermo.

Por su parte, la madre de un estudiante resultó quemada en las manos y era atendida por personal del SAME en el lugar.

A su vez, los padres concurren al establecimiento para retirar a sus hijos tras el siniestro ocurrido esta mañana.

“No había matafuegos"

Un alumno denunció que “no había matafuegos” en la feria de ciencias del Colegio Guadalupe del barrio porteño de Palermo donde se produjo una explosión que hirió a tres alumnos y una madre.

En declaraciones a la prensa, el estudiante sostuvo: “Vi como un chico se prendió fuego entero, se quemó de la cabeza a los pies”.

El joven resaltó que “no había matafuegos” en el lugar y apuntó contra las autoridades escolares por “no tomar ningún tipo de precaución”.

En este sentido, calificó de “pelotudo” al profesor porque “se escondió” cuando sucedió el siniestro en el establecimiento de Paraguay 3925.