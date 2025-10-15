Se reforzarán las áreas especiales de la Policía con más personal y mayor instrucción

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el jefe de Policía, Diego Bustos, se reunieron con autoridades del Grupo de Operaciones Policiales e hicieron un relevamiento de recursos de servicio.

En este contexto, el Ministro informó que se asignarán más efectivos al GOPAR, Infantería y Caballería. Además, anticipó que reforzaran las tareas de instrucción policial en todas las unidades especiales en el marco de las acciones de formación constante y actualización de protocolos de diversos procedimientos.

El Jefe de Policía destacó la importancia del entrenamiento permanente y el intercambio de conocimientos entre profesionales de las áreas operativas.