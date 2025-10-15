 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El taxista que llevó a Laurta contó del viaje: “Me dijo que tuvo problemas con la señora”

Joaquín señaló que en medio del viaje el menor se descompuso, pero que el acusado dijo que era “normal”. 

Argentina

15 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El taxista que trasladó a Pablo Laurta desde Córdoba a Entre Ríos, después de cometer el doble femicidio y secuestrar a su hijo, contó que en medio del viaje el hombre le comentó que “tuvo problemas con la señora” y destacó que durante el trayecto el menor se descompuso, pero que era “normal”.

“El viaje fue solicitado por radio taxi y pidió que se lo busque en la terminal de colectivos vieja”, recordó Joaquín en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente por radio Splendid AM 990.

Según expuso, Laurta se comunicó con la empresa el viernes, antes de cometer los asesinatos, “para sacar información de precios”.

“El viaje en primera instancia era a Concordia, pero a la altura de Paraná decide cambiar a Gualeguaychú”, contó y sumó que durante el viaje le dijo “que los amigos lo clavaron” y que por ese motivo cambió la ruta.

Acerca de cómo se encontraba Laurta y el pequeño P., contestó que parecía “una persona tranquila” pero que “se lo notaba cansado”.

Las autoridades de la provincia de Entre Ríos señalaron en la conferencia de prensa que el arma hallada en la habitación del hotel estaba cargada y que temieron que le pudiera hacer algo al menor si no lo detenían a tiempo.

Sobre ese panorama, Joaquín aseguró que “nunca maltrató al niño”, pero que “en el camino el niño se descompuso, tuvo vómitos y fiebre”.

“Le ofrecí parar en un centro médico, pero se negó, me dijo que era normal que el niño se descomponga por el viaje”, añadió. El remisero recordó también que “al niño no le daba comida, solo golosinas”.

Por último, señaló que en el trayecto le mencionó que “tuvo problemas con la señora” y que solo “llevaba un bolso viajero con muda para el niño”.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO