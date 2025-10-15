Marruecos hizo historia, le ganó a Francia y jugará la final del Mundial Sub 20
El conjunto juvenil africano se impuso en la tanda de los penales con la gran actuación del arquero Gomis, quien había ingresado la lesión de su compañero Benchaouch.
Deportes
15 / 10 / 2025
Marruecos venció por 5 a 4 en la tanda de penales a Francia, con una gran actuación del arquero Ibrahim Gomis, y accedió a la final del Mundial Sub 20 por primera vez en su historia.
Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar fueron los encargados de convertir los penales de Marruecos, tras el 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios.
La figura del partido surgió sobre el final. El tercer arquero Abdelhakim Misbahi, que entró en el minuto 125 solo para la tanda, y detuvo el definitivo lanzamiento a Djylian N'Guesan.
En la tanda de penales, Gomis fue el héroe del partido con dos atajadas cruciales a Gady Beyuku y Djylian N'Guessan, mientras que Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar anotaron para darle el triunfo al conjunto africano.
Síntesis
Marruecos: Yanis Benchaouch; Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Othmane Maamma, Gessime Yassine, Hossam Essadak; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.
Francia: Lisandru Olmeta; Gady Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Mayssam Benama, Ilane Toure, Andrea Le Borgne; Anthony Bermont, Lucas Michal, Fode Sylla. DT: Bernard Diomède.
Goles: PT: 32m Lisandru Olmeta -en contra- (M). ST: 14m Lucas Michal (F).
Los penales
Penales convertidos de Marruecos: Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar.
Penales no convertidos de Marruecos: Mohamed Hamony (atajado).
Penales convertidos de Francia: Lucas Michal, Elyaz Zidane, Gabin Bernardeau y Moustapha Dabo.
Penales no convertidos de Francia: Gady Beyuku (atajado) y Djylian N'Guessan (atajado).