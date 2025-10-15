 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Marruecos hizo historia, le ganó a Francia y jugará la final del Mundial Sub 20

El conjunto juvenil africano se impuso en la tanda de los penales con la gran actuación del arquero Gomis, quien había ingresado la lesión de su compañero Benchaouch.

Deportes

15 / 10 / 2025

 

Marruecos venció por 5 a 4 en la tanda de penales a Francia, con una gran actuación del arquero Ibrahim Gomis, y accedió a la final del Mundial Sub 20 por primera vez en su historia.

Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar fueron los encargados de convertir los penales de Marruecos, tras el 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios.

La figura del partido surgió sobre el final. El tercer arquero Abdelhakim Misbahi, que entró en el minuto 125 solo para la tanda, y detuvo el definitivo lanzamiento a Djylian N'Guesan.

En la tanda de penales, Gomis fue el héroe del partido con dos atajadas cruciales a Gady Beyuku y Djylian N'Guessan, mientras que Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar anotaron para darle el triunfo al conjunto africano.

Síntesis

Marruecos: Yanis Benchaouch; Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Othmane Maamma, Gessime Yassine, Hossam Essadak; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Francia: Lisandru Olmeta; Gady Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Mayssam Benama, Ilane Toure, Andrea Le Borgne; Anthony Bermont, Lucas Michal, Fode Sylla. DT: Bernard Diomède.

Goles: PT: 32m Lisandru Olmeta -en contra- (M). ST: 14m Lucas Michal (F).

Los penales

Penales convertidos de Marruecos: Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar.

Penales no convertidos de Marruecos: Mohamed Hamony (atajado).

Penales convertidos de Francia: Lucas Michal, Elyaz Zidane, Gabin Bernardeau y Moustapha Dabo.

Penales no convertidos de Francia: Gady Beyuku (atajado) y Djylian N'Guessan (atajado).

