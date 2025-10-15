Marruecos hizo historia, le ganó a Francia y jugará la final del Mundial Sub 20

Marruecos venció por 5 a 4 en la tanda de penales a Francia, con una gran actuación del arquero Ibrahim Gomis, y accedió a la final del Mundial Sub 20 por primera vez en su historia.

Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar fueron los encargados de convertir los penales de Marruecos, tras el 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios.

La figura del partido surgió sobre el final. El tercer arquero Abdelhakim Misbahi, que entró en el minuto 125 solo para la tanda, y detuvo el definitivo lanzamiento a Djylian N'Guesan.

En la tanda de penales, Gomis fue el héroe del partido con dos atajadas cruciales a Gady Beyuku y Djylian N'Guessan, mientras que Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar anotaron para darle el triunfo al conjunto africano.

Síntesis

Marruecos: Yanis Benchaouch; Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Othmane Maamma, Gessime Yassine, Hossam Essadak; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Francia: Lisandru Olmeta; Gady Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Mayssam Benama, Ilane Toure, Andrea Le Borgne; Anthony Bermont, Lucas Michal, Fode Sylla. DT: Bernard Diomède.

Goles: PT: 32m Lisandru Olmeta -en contra- (M). ST: 14m Lucas Michal (F).

Los penales

Penales convertidos de Marruecos: Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar.

Penales no convertidos de Marruecos: Mohamed Hamony (atajado).

Penales convertidos de Francia: Lucas Michal, Elyaz Zidane, Gabin Bernardeau y Moustapha Dabo.

Penales no convertidos de Francia: Gady Beyuku (atajado) y Djylian N'Guessan (atajado).