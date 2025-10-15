Argentina Sub 20 venció a Colombia y clasificó a la final del Mundial, luego de 18 años

Mateo Silvetti marcó el único tanto del encuentro para el equipo dirigido por Diego Placente a los 27 minutos del segundo tiempo, luego de una gran jugada armada por Prestianni.

La clasificación a la final no se conseguía desde la edición de Canadá 2007 donde terminó siendo campeón ante República Checa.

El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el domingo a las 20 horas ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.